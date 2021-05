조폐공사, 정품인증사업 ‘오키’로 위·변조 피해 방지

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사가 정품인증사업을 통해 K브랜드 지키기에 나선다.

조폐공사는 국민 아이디어 공모를 통해 정품인증사업 브랜드로 ‘오키’를 선정했다고 11일 밝혔다.

오키는 긍정의 의미인 ‘오케이(OKAY)'와 ’열쇠(KEY)'를 축약한 합성어로 조폐공사가 공공 및 국가 보안을 지키는 열쇠가 돼 위·변조를 방지하고 우리 사회의 신뢰수준을 높인다는 의미를 내포한다. 로고는 ‘롤 모양의 라벨지’와 ‘열쇠’를 형상화했다.

조폐공사는 오키에 자체 개발 위·변조 방지 기술 중 육안 식별요소와 스마트폰을 활용한 정품인증 솔루션(가변 QR)을 적용했다. 이는 보는 위치에 따라 라벨의 색상이 변하고 스마트폰으로 QR코드를 촬영했을 때 정품 여부를 확인할 수 있게 한다.

그간에도 조폐공사는 화폐 제조과정에서 축적한 각종 위·변조 방지 기술을 활용해 국내 기업 브랜드 가치를 보호하는데 기여해 왔다.

특히 최근에는 서울 동대문시장에 의류와 부산 신발 브랜드를 보호하기 위한 행택 및 라벨 등(위·변조방지 요소 적용)을 공급했다.

조폐공사 윤라영 기술사업화팀장은 “오키는 물품 구매 시 라벨과 행택을 확인하는 것만으로도 진품여부를 가릴 수 있게 하는 역할을 하게 될 것”이라며 “조폐공사는 앞으로도 정품인증사업을 확대, 국내 기업의 브랜드 보호와 신뢰사회 구현을 위해 노력하겠다”고 말했다.

