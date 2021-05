[아시아경제 임춘한 기자] 현대리바트 현대리바트 079430 | 코스피 증권정보 현재가 19,000 전일대비 750 등락률 +4.11% 거래량 890,290 전일가 18,250 2021.05.10 15:30 장마감 관련기사 거래소, 상반기 유가증권시장 온라인 IR 개최[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일현대리바트, 878억 규모 이라크 정유공장 설비 공사 수주 close 는 연결기준 올해 1분기 영업이익이 98억원으로 전년동기대비 33.7% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 3310억원으로 전년동기대비 10.4% 감소했다. 당기순이익은 76억원으로 31.6% 줄었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr