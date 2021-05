조선대, 교육부 ‘고교교육 기여대학 지원사업’ 14년 연속 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 교육부 ‘고교교육 기여대학 지원사업’에 14년 연속 선정됐다고 10일 밝혔다.

교육부는 최근 중간평가에서 지난해 지원사업 선정대학 총 75개교의 운영 실적 결과와 올해 사업계획, 2022~2023학년도 대입 전형 시행계획 등을 중심으로 평가, 계속지원대학 73교를 확정했다.

조선대는 2008년부터 운영된 이 사업의 전신인 ‘입학사정관제 운영지원사업’에 선정된 이후 올해로 14년 연속 선정됐다.

지난해 고교교육 기여대학 지원사업에서 11억 9200만원을 지원받았으며, 올해 사업비는 사업총괄위원회 심의를 거쳐 내달 중 확정될 예정이다.

조선대는 2022학년도 대입전형 관련 위원회를 입학전형의 안정적 운영 및 공정성·투명성의 두 축으로 체계화 했다.

특히 투명한 전형운영을 위해 대외 인사 평가 참관제도를 처음 이행한다.

학생의 역량과 무관한 차별적 요소에 대한 편견을 방지하기 위해 서류평가 및 면접평가에서 블라인드평가도 진행한다.

조선대는 학교교육 내실화를 위해 진로이해, 전공탐색, 진학설계의 생애 주기 맞춤형 프로그램을 운영할 예정이다.

사회적 책무를 위해 소외지역에 대한 대입정보제공을 강화하고 있으며, 2025학년도부터 전면시행 예정인 고교학점제의 안정적 정착을 위하여 교육청과 업무협약을 체결하고 사업을 추진 중이다.

또한 지난해부터 코로나19 상황에 맞는 온택트(ontact) 프로그램을 확대해 운영하고 있으며 지난 3월부터 온라인 진로특강(온라인 미래전공설계)을 펼쳐 고교 현장으로부터 큰 호응을 얻기도 했다.

민영돈 총장은 “다양한 프로그램을 통해 고교와 소통하고 협력하며 공교육 내실화에 이바지하고 입학전형을 안정적이고 공정하게 운영하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr