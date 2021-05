강남구 초등학교 관련 17명 감염…서초구 외국인학교 4명 확진

강남구 초등학교 학생 8명, 교직원 4명, 가족 5명 감염



[아시아경제 한진주 기자] 서울 강남구 한 초등학교에서 코로나19 집단감염으로 총 17명이 확진 판정을 받았다.

10일 서울시와 서울시교육청에 따르면 지난 5일 학교 관계자 1명이 처음 확진된 후 8일까지 10명, 9일 6명이 추가로 양성 판정을 받았다.

현재까지 누적 확진자 17명 중 학생이 8명, 교직원이 4명, 이들의 가족이 5명이다. 해당 학교는 등교를 중지했고 오는 14일까지 온라인 수업을 진행한다.

시는 교직원과 전교생을 대상으로 검사를 시행했다. 지금까지 해당 학교 관련 총 687명이 검사를 받았고, 약 150명의 검사 결과가 아직 나오지 않은 상황이다.

이날 서초구의 한 외국인학교에서도 교내감염으로 인해 확진자 4명이 발생했다. 지난 1일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 3명이 추가로 양성 판정을 받았다.

서울 지역 학교에서는 주말 동안 확진자 54명(학생 43명, 교직원 11명)이 추가됐다. 올해 3월 개학 이후 현재까지 총 958명이 확진됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr