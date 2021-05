국민의힘 '한미 백신 파트너십 촉구 결의안' 당론 발의

박진 "국가 안보와 경제문제와 직결된 사활적인 사안"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 소속 의원 전원의 서명을 받아 ‘한미 백신 파트너십’ 구축을 촉구하는 결의안을 당론으로 발의했다. 코로나19 백신 확보를 위한 전방위 외교와 백신 허브 구축을 위한 범정부적인 대응을 촉구하는 내용이 담겼다.

10일 박진 국민의힘 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 통해 "‘코로나19 위기 극복을 위한 백신 외교 적극 추진 및 한미 백신 파트너십 구축을 촉구하는 결의안’을 소속의원 101명 전원의 서명을 받아 당론 발의했다"고 밝혔다.

박 의원은 "5월9일 기준 백신 1차 접종률은 7.2%에 불과하다"며 "2월 하순부터 백신 접종이 시작됐지만, 아직도 한 자릿수에 불과하다. 그나마 물량 부족으로 신규 접종과 2차 접종 모두 불투명해진 상황"이라고 지적했다.

그는 "코로나19 백신 확보는 단순히 감염 예방을 위한 의약품을 구하는 보건의료 차원의 문제가 아니다"며 "국가 안보와 경제문제와 직결된 사활적인 사안"이라고 주장했다.

결의안에는 한미 양국 의회 간 적극적인 의회외교 추진 등 코로나19 위기 극복에 적극 동참할 것과 국회에 ‘코로나19 백신 확보 특별위원회’ 설치, 백신 위기 극복을 위해 ‘한미 백신 스와프’를 비롯한 ‘한미 백신 파트너십’ 구축 촉구, 미국과의 긴밀한 백신 파트너십을 통해 아시아의 ‘백신 허브’로 발전할 수 있는 기반마련을 노력할 것 등이 담겼다.

박 의원은 "국민의힘이 당론으로 발의한 이번 결의안이 여야 합의로 통과된다면 이는 코로나19 위기 극복을 위한 초당적 협력의 출발점이 될 것"이라며 "이것은 국민을 안심시키고 민생을 챙기는 일하는 국회의 진정한 모습이 될 것"이라고 말했다.

