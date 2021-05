S-OIL, 용인소방서 순직소방관 유족에 위로금 전달

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL(에쓰오일)은 경기 성남시 동원동 소재 농자재 창고 화재현장 출동 중 순직한 용인소방서 고(故) 신진규 소방사의 유족에게 위로금 3000만원을 전달한다고 10일 밝혔다.

신 소방사(33세·경기도 용인소방서)는 9일 오후 2시경 경기 성남시 동원동에 위치한 농기계 하우스 화재 신고 접수 후 출동하여 현장 진입 중 비포장 농로 지반이 붕괴되어 운행 중이던 물탱크 차량이 전도되는 사고가 발생해 병원으로 이송되었으나 끝내 숨졌다.

S-OIL 관계자는 "위급한 상황에서 항상 국민의 안전과 생명을 먼저 생각하고 이를 지키기 위해 헌신하다 불의의 사고로 안타깝게 순직하신 고(故) 신진규 소방사의 명복을 빌며, 고인의 유가족들에 깊은 애도를 표한다"고 밝혔다.

S-OIL은 2006년부터 소방청과 함께 '소방영웅지킴이' 프로그램을 시행하여 지난 16년간 63명의 순직 소방관 유족에게 위로금을 전달하는 등 소방관과 가족을 지속적으로 지원해오고 있다

