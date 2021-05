푸조 '뉴 푸조 3008 SUV' 출시 "디자인+자율주행 향상"

[아시아경제 이창환 기자] 푸조가 10일 인기 스포츠유틸리티차량(SUV)인 푸조 3008 SUV의 부분 변경 모델인 '뉴 푸조 3008 SUV'를 출시하고 본격적인 판매에 돌입한다고 밝혔다.

푸조 3008 SUV는 2016년 글로벌 출시 이후 전 세계에서 100만대 이상 판매됐으며, 국내에서도 2017년 4월 첫 출시부터 올해 3월까지 누적 판매량 5820대를 달성하는 등 브랜드 전체 판매량의 40.8%를 차지한 베스트셀링 모델이다.

SUV로는 사상 최초로 2017 제네바 모터쇼 ‘유럽 올해의 차’에 선정된 바 있다.

뉴 푸조 3008 SUV는 푸조의 새로운 디자인 언어를 적용해 더 강렬하고 고급스러워진 외부 디자인과 자율주행 레벨 2 수준으로 향상된 첨단 운전자 보조시스템(ADAS) 등이 특징이다.

가장 눈에 띄는 변화는 전면부다. 차체 및 헤드램프와의 연결성을 강조한 일체형 프레임리스 그릴은 유려하면서도 품격 있는 SUV의 스타일을 완성한다. 사자의 송곳니를 형상화한 새로운 푸조의 시그니처 주간주행등(DRL)을 적용했으며, 안개등을 포함한 새로운 디자인의 풀 LED 헤드램프를 탑재했다.

사자의 발톱 자국을 형상화 한 3D LED 리어 램프는 보다 입체적인 형태로 변화했으며 스모키 글라스로 마감해 모던하고 우아한 스타일을 완성했다.

ADAS는 자율주행 레벨2 수준으로 더욱 강화했다. 전방 차량과의 거리 유지는 물론 정차와 재출발까지 지원하는 ‘어댑티브 크루즈 컨트롤+스톱앤고(ACC with Stop & Go)’, 차선 중앙을 유지할 수 있도록 지원하는 ‘차선 중앙 유지(LPA)’ 기능을 더했다.

이 외에도 차선 이탈 방지 어시스트(LKA), 액티브 블라인드 스팟 모니터링(ABSD), 어드밴스드 비상 제동 시스템(AEBS), 오토 하이빔 어시스트(HBA) 등 동급 최고 수준의 첨단 운전자 보조시스템을 갖췄다.

강화된 유로6d 기준을 충족하는 1.5리터 BlueHDi 엔진도 탑재했다. 이산화탄소 배출량은 118g/km로, 기존보다 12.6% 개선됐으며 질소산화물(Nox) 배출량 역시 강화된 기준을 충족한다.

공인 연비는 복합 15.8km/ℓ(도심 14.5km/ℓ, 고속17.8km/ℓ)로 이전 모델(복합 14km/ℓ) 대비 12.6% 향상, 동급 최고 수준의 연료 효율을 자랑한다.

최고출력은 131마력(3,750rpm), 최대토크 30.61kg·m(1750rpm)이며, EAT8 8단 자동변속기(Efficient Automatic Transmission)와 맞물려 부드럽고 안정적인 주행이 가능하다. 가격은 4670만원(개별소비소세 인하 4614만원, VAT 포함)이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr