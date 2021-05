엔씨 어닝쇼크…1분기 영업익 567억원…76.5%↓(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 매출 고공행진을 이어가던 엔씨소프트가 올해 1분기 시장 기대에 못미치는 성적표를 내놓았다. 게임업계 인재 경쟁에 따른 전 직원 인센티브 지급의 영향이 컸다.

엔씨는 10일 1분기 매출 5125억원, 영업이익 567억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 각각 전년 대비 29.9%, 76.5% 감소한 수치다. 매출과 영업이익 모두 전년대비 줄었다.

엔씨 관계자는 "인건비와 마케팅비 등 영업비용 상승으로 영업이익이 감소했다"고 밝혔다. 인건비는 2325억원으로 인력 증가, 정기 인센티브, 일회성 특별 성과 보상 지급 등으로 전분기 대비 26% 증가했다. 게임업계의 개발자 모시기 경쟁의 영향으로 엔씨는 지난 '김택진 대표 특별 인센티브'로 전 직원에게 800만원씩 지급했다.

마케팅비는 해외 지역 출시와 국내 신규 게임 마케팅 활동 증가로 전분기 대비 23% 증가한 550억원을 기록했다.

지역별 매출은 한국 4169억원, 북미·유럽 241억원, 일본 138억원, 대만 122억원이다. 로열티 매출은 455억원을 기록했다.

제품별로 살펴보면 모바일 게임 매출은 3249억원을 기록했다. 리니지M 1726억원, 리니지2M 1522억원이다. 엔씨의 주 수입원인 모바일 '리니지 형제' 역시 전년 대비 매출이 각각 18.5%, 55.3% 감소했다. 엔씨는 최근 확률형 아이템 논란에 따라 이용자들의 불매 운동에 휩싸인 바 있다.

PC온라인 게임 매출은 1290억원이다. 리니지 489억원, 리니지2 262억원, 아이온 234억원, 블레이드&소울 141억원, 길드워2 163억원을 기록했다.

