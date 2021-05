이마트, 일렉트로맨 벽걸이 에어컨 출시…시중 상품보다 20% 저렴

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 13일부터 전국 이마트 및 일렉트로마트, SSG닷컴을 통해 ‘일렉트로맨 벽걸이 에어컨’을 판매한다고 10일 밝혔다

일렉트로맨 벽걸이 에어컨은 가격을 낮췄을 뿐 아니라 배송 및 기본 설치비용을 판매가에 포함시켜 가격투명도를 높였다. 비슷한 성능을 지닌 시중 상품에 비해 20% 가량 저렴하다. 판매가는 39만9000원으로 출시를 기념해 오는 19일까지 행사 카드로 결제하는 고객에게는 3만원 추가 할인 혜택을 제공한다.

이마트는 위니아 측과 손잡고 일렉트로맨 벽걸이 에어컨을 구입하는 고객들에게 배송 및 기본 설치 서비스를 무료로 제공하며 2년간의 무상 AS도 보장한다.

이마트 관계자는 “1·2인 가구의 증가로 인해 벽걸이 에어컨에 대한 수요가 꾸준히 발생하고 있는 가운데 고객들의 선택권을 넓히고 가격 신뢰도를 높이기 위해 일렉트로맨 벽걸이 에어컨을 내놓게 됐다“고 말했다.

