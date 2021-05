중기부, '벤처·창업진흥 유공 포상' 접수

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 우리나라 벤처 및 창업 진흥에 기여한 유공자와 기관 등을 대상으로 포상 접수를 실시한다고 10일 밝혔다. 접수 기간은 다음달 18일까지다.

중기부는 혁신성장을 이끄는 우수 벤처 및 창업기업과 유공자를 발굴하고 격려하기 위해 1997년부터 포상을 시행해왔다. 포상 분야는 ▲벤처 활성화 ▲투자 활성화 ▲창업 활성화 등 세 분야다. 벤처 활성화 분야는 벤처기업협회, 투자 활성화 분야는 한국벤처캐피탈협회, 창업 활성화 분야는 창업진흥원과 한국청년기업가정신재단에서 주관한다.

분야별 주관기관이 요건 확인, 서류 및 현장 심사 등을 거쳐 중기부에 기업과 유공자를 추천한다. 중기부는 행정안전부와 협의를 통해 포상 수상자를 최종 선정한다.

중기부는 포상의 훈격과 규모를 산업 훈장 및 포장, 대통령 표창, 국무총리 표창, 중소벤처기업부장관 표창 등 총 165점 내외로 수여할 계획이다. 올해 포상 훈격과 규모는 정부 내 협의를 거쳐 올 11월 중 최종 확정된다. 중기부는 올 12월 '2021년 벤처창업진흥 유공 포상식'에서 포상을 수여한다.

신청서류 등 자세한 내용은 중소벤처기업부와 대한민국 상훈 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

