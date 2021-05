삼성SDS, AI 기반 지능형 컨택센터 사업 확대

[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS는 인공지능(AI) 기반 지능형 컨택센터 솔루션 'AICC'의 사업을 확대한다고 9일 밝혔다.

AICC는 자연어 이해(NLU), 음성인식(STT), 텍스트 분석(TA) 등 AI 기술 기반 가상 상담, 상담 지원, 상담 분석 기능을 적용해 업무 효율을 높이는 솔루션이다.

삼성SDS의 자연어 이해 기술은 MS MARCO 등 국내외 AI 기계독해 경진대회에서 1위를 차지했다.

AICC로 문의 사항이 접수되면 챗봇·음성봇 등 AI 상담원이 문의 응대와 가입 심사, 서비스 신청 접수 등을 처리한다.

기술지원 요청과 같이 어려운 문의는 전문 상담사에게 자동 연결된다. AI가 대화를 해석해 상황에 맞는 최적의 답변이나 콘텐츠를 자동 추천해준다.

AI는 고객 불만사항(VOC) 등을 실시간 분석하고 상담 내용을 자동 평가해 품질도 향상시킨다.

삼성SDS는 AICC를 도입하면 상담사의 단순·반복적인 업무 50% 이상 절감, AI 고객 문의 유형 실시간 분류·답변 추천으로 상담 시간 20% 절감, 대화 내용 분석을 통한 신규 상품 기획·마케팅 활용 등이 가능해진다고 밝혔다.

홍혜진 삼성SDS 솔루션사업부장은 "최신 AI 기술을 적용해 AICC를 지속해서 고도화하고 제조·금융·서비스 산업 분야를 대상으로 사업을 확대할 계획"이라고 말했다.

