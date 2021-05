홍준표, '초선당대표論' 김웅 저격…"선배 험담하고 외부 인사에나 기대"

홍준표 "일찍 핀 꽃 일찍 시들어"

김웅, 홍준표 복당론에 반기…"변화해야 들어올 수 있어"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 무소속 의원이 ‘초선 당대표’를 앞세운 김웅 국민의힘 의원을 비판하고 나섰다. 정계 입문 1년밖에 안 된 인물이 당대표를 하겠다는 것은 무리라는 것이다.

9일 홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "실정도 모르고 막무가내로 나이만 앞세워 정계 입문 1년밖에 안 되는 분이 당대표를 하겠다고 하는 것은 좀 무리가 아닌가요?"라고 지적했다. 그는 영국 등 유럽 등의 경우 16세 정당에 가입해 40대 초면 정치 경력이 25년 이상이라고 언급하며 이 같이 언급했다. 유럽 등의 사례를 적용해 젊은 지도자 출현을 언급하는 것은 한국 사정과 맞지 않다는 것이다.

홍 의원의 글은 특정 인물명을 거론하지 않았지만, 국민의힘 당대표 출마를 밝혀온 김 의원을 겨냥한 것이다. 김 의원은 계파 문제를 지적하는 동시에 최근 김종인 국민의힘 전 비상대책위원장과 만나 당대표 출마에 관련된 자문을 구하는 등 활발한 활동을 벌이고 있다.

홍 의원은 "출마 명분을 보니 어떤 초선의원은 정치 선배들을 험담이나 하고 외부인사들에 기대어 한번 떠 보려고 하고 있는 것을 과연 당원들이 받아들일 수 있을까요"라면서 "일찍 핀 꽃은 일찍 시든다"고 지적했다. 그는 "온실 속에서 때가 아닌데도 억지로 핀 꽃은 밖으로 나오면 바로 시든다"며 "좀 더 공부하고 내공을 쌓고 자기의 실력으로 포지티브하게 정치를 해야 나라의 재목으로 클 수 있다"고 조언했다.

한편 김 의원은 라디오 인터뷰 등을 통해 홍 의원의 국민의힘 복당에 부정적인 견해를 밝혔다. 그는 "당원들이 별로 원하지 않을 것"이라며 "당원들을 생각하고 당을 생각하는 그런 자세, 그리고 변화를 하겠다는 마음이 있어야 들어오실 수 있는 것"이라고 밝혔다. 홍 의원이 지적한 외부인사는 김종인 국민의힘 비상대책위원장으로 추정된다. 앞서 김 의원은 7일 김 비대위원장과 만나 당대표 출마에 관한 조언을 구했었다.

