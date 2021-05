현대제철, 당진제철소에서 근로자 사망 사고

[아시아경제 황윤주 기자] 충남 당진 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 59,500 전일대비 1,100 등락률 +1.88% 거래량 1,698,499 전일가 58,400 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 값 올리고, 안되는 사업 접고…현대제철, 1분기 수익성 개선 배경(종합)[컨콜] 현대제철 "후판가격, 원가오른만큼 인상…하반기 추가인상"[컨콜] 현대제철 "특수강, 올해 수익 획기적 개선될듯" close 당진제철소에서 작업을 하던 근로자가 사망하는 사고가 발생했다.

9일 현대제철 등에 따르면 전날 오후 11시 30분께 당진제철소 가열로에서 근로자 A(44)씨가 쓰러져있는 상태로 동료들에게 발견됐다.

A씨는 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다. A씨는 사고 당시 설비 점검을 하던 중이었던 것으로 알려졌다.

경찰은 현장에 있던 근로자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr