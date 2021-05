"경찰 지휘부, 코로나19 백신 접종 사실상 강요"…현직 경찰관 인권위 진정

[아시아경제 이관주 기자] 경찰 지휘부가 코로나19 백신 접종을 사실상 강요했다며 현직 경찰관이 국가인권위원회에 진정을 제기했다.

8일 경찰에 따르면 경남 김해중부경찰서 직장협의회장인 김기범 경사는 지난달 30일 인권위 홈페이지를 통해 경찰 지휘부가 직원들의 인권을 침해했다는 취지의 진정을 냈다.

김 경사는 진정서에서 "경찰 지휘부가 백신 접종 여부를 자율에 맡기겠다던 당초 약속과 달리 반강제적으로 맞도록 했다"고 주장한 것으로 전해졌다. 특히 "접종률을 높이라는 지휘부 지시를 받은 간부들이 경찰서·과별·지구대별 접종 예약률을 비교하며 직원들을 심리적으로 압박했다"는 내용도 담긴 것으로 알려졌다.

김 경사는 인권위 진정 하루 전인 지난달 29일 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종했다. 이후 이달 6일 경찰 내부망인 '폴넷'에 글을 올려 이 같은 인권위 진정 사실을 공개했다.

경찰관들에 대한 백신 접종은 지난달 26일부터 이뤄지고 있다. 같은 날 김창룡 경찰청장은 전국 시도경찰청장 화상회의에서 직원들의 접종을 독려하는 분위기를 조성할 것을 지시한 바 있다.

그러나 AZ 백신 접종 이후 뇌출혈 등 증세로 중환자실에 입원하는 경찰관 사례가 나온 데다 사실상 반강제로 백신 접종이 이뤄지고 있다는 반발이 일선 경찰관을 중심으로 계속 제기되며 논란이 일고 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr