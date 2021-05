모더나 코로나19 백신 첫 자문 결과 10일 발표

9일 검증자문단 회의 개최

[아시아경제 김지희 기자] 식품의약품안전처가 모더나 코로나19 백신의 품목허가를 위한 첫 번째 전문가 자문 결과를 오는 10일 공개한다.

7일 식약처에 따르면 오는 9일 모더나 코로나19 백신에 대한 검증자문단 회의를 열고 다음날인 10일 오전 회의 결과를 발표한다.

식약처는 코로나19 치료제와 백신의 객관적이고 투명한 허가·심사를 위해 3중 자문 절차를 마련하고 있다. 검증자문단은 중앙약사심의위원회, 최종점검위원회로 이어지는 외부 전문가 자문 절차의 첫 단계다.

앞서 지난달 12일 GC녹십자는 모더나 코로나19 백신의 수입 품목허가를 식약처에 신청한 바 있다. GC녹십자는 국내에서 모더나 코로나19 백신의 허가 및 유통을 맡고 있다.

모더나 백신은 앞서 국내 허가를 받은 화이자의 코로나19 백신과 동일한 플랫폼으로 개발된 메신저 리보핵산(mRNA) 백신이다.

