서울시, 27개 하천에 스마트 기술 접목 '예·경보시설' 구축

하천 고립사고 예방시설 확대 …하천 예·경보시설, 원격출입차단시설, 로고라이트 등

민관경 합동 하천순찰단 508명 확대, 자전거 순찰활동으로 효과↑

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 여름철 집중호우에 의한 하천변 고립사고를 방지하기 위하여스마트 기술을 접목한 ‘최첨단 예·경보시설’과 ‘진출입차단시설’ 등을 설치·운영한다고 9일 밝혔다. 하천수위를 예측하고 출입을 통제하는 시설들이 산책로에 배치되어 시민들이 보다 안전하게 하천을 이용할 수 있도록 할 계획이다.

서울시는 그간 27개 하천에 예·경보시설 177개소, 문자전광판 56개소, CCTV 704개소와 하천 출입로 1231개소 중 진·출입 차단시설 989개소를 확충해 왔다.

우선 ‘최첨단 예·경보시설’을 통하여 하천고립사고를 미연에 방지한다, 하천 산책로의 침수를 미리 예측하고 실시간으로 수위 정보를 파악하는 것은 물론, 하천 수위가 일정수준 이상으로 올라가면 스마트폰으로 수위정보가 전달되고 동시에 하천산책로에 실시간으로 경보와 음성 안내로 이어지는 시스템이다.

또한 시는 기존 진·출입로 989곳에 설치·운영 중인 ‘하천출입차단시설’을 오는 7월까지 묵동천, 우이천, 탄천 등 7개 하천 83곳에 추가 설치해 하천 내 고립사고를 원천 방어한다는 계획이다.

서울시는 올해 도림천 등에 1억 8000만 원을 투입하여 자동경보시설 4개소를 확충하고, 고립사고가 빈번했던 도림천에 로그라이트 4개소를 시범 설치하는 등 하천 고립사고 예방을 위한 시설물을 지속적으로 확충해 나가기로 했다.

수방 기간인 15일부터 10월 15일까지 서울시는 예방시설을 이용한 안전관리와 함께 위험 사각지대 구간에 대한 민관 합동 ‘하천 순찰단’도 운영하여 현장 예방 활동도 강화한다. 총 508명 규모로 27개 하천 내 취약구간을 수시로 점검할 예정이다.

한편 서울시는 강우 예보 시 하천주변 300m 이내 거주하는 거동이 불편해 하천 내 탈출이 어려운 어르신의 경우 하천이용 금지 안내문자 등을 발송하여 인명피해 방지에 노력할 방침이다.

최진석 물순환안전국장은 “도심지 하천특성상 비가 내릴 경우 수위가 급격히 상승하는 특성으로 인해 고립사고 대부분은 하천을 산책하는 60세 이상의 어르신께서 피해를 입고 있는 상황” 이라며 “시민 여러분께서는 예·경보 및 출입차단 안내에 잘 따라주시길 바라고, 급격한 하천 수위 상승으로 대피가 어려운 경우 신속히 119에 요청해 주시길 바란다”고 말했다.

