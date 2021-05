[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 309,000 전일대비 5,000 등락률 +1.64% 거래량 304,854 전일가 304,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 롯데케미칼 "올해 배당 확대 예상"[컨콜] 롯데케미칼 "케미칼 리사이클링 생산 34만t으로 전환할 계획" [컨콜] 롯데케미칼 "신사업으로 전기차 소재, 수소사업 우선 검토" close 은 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "올해 중국 7개사에 분리막 제품을 판매했고, 판매 목표량은 1만t이다"라고 7일 밝혔다.

이어 "하반기에는 상반기보다 판매가 증가할 것"이라며 "2025년 목표인 10만t 생산에 맞춰 차질없이 진행 중이다"라고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr