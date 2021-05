[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트 롯데하이마트 071840 | 코스피 증권정보 현재가 40,600 전일대비 1,300 등락률 +3.31% 거래량 123,548 전일가 39,300 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 "백화점서 미술품 팔고 평생교육 사업까지" … 유통가 신사업 발굴중[클릭 e종목]"롯데하이마트, 일시적인 부진…가전 수요 확대될 것"롯데하이마트, 지난해 영업익 1611억...전년比 46.6%↑ close 는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 257억원으로 전년동기대비 31.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다.

매출은 9558억원으로 전년동기대비 3.3% 증가했다. 당기순이익은 159억원으로 40.1% 늘었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr