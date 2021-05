'조기종료 논란' 네이버 블로그 이벤트 24일 재개

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 블로그 보상 이벤트를 오는 24일 재개한다.

네이버는 7일 "챌린지를 통해서 보내주셨던 기대와 성원은 그대로 담고 미흡했던 점들을 보완해 #오늘일기 챌린지를 재개할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "기존에 다소 불분명하게 안내했던 참여 방법에 대해서도 기준을 분명하게 정비해 오는 17일 별도 안내하겠다"고 덧붙였다.

네이버는 앞서 블로그 이용자들을 지난 1일부터 14일까지 2주 동안 블로그에 일기를 올린 이용자에게 네이버페이 1만6000원을 지급하는 '매일매일 챌린지 #오늘일기'라는 행사를 진행했다가, 사흘 만에 조기 종료해 논란이 됐다.

조기종료 배경에 대해 네이버 측은 "매일매일 자신의 진짜 일상 일기를 기록하는 이용자를 독려하는 취지였지만 여러 아이디로 복사, 글 붙여쓰기하는 등 '어뷰징' 참여자가 지나치게 많았다"고 설명했다. 하지만 이후 네이버는 '이용자들을 농락했다'는 비판에 휩싸였다.

