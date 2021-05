국제로타리 3710지구대, 전남대병원에 발전후원금 2000만원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 국제로타리 3710지구가 7일 전남대학교병원 발전후원금으로 2000만원을 기탁했다.

전남대병원은 이날 안영근 병원장과 박승현 총재를 비롯해 두 기관 관계자들이 참석한 가운데 발전후원금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

박 총재는 전달식에서 “먼저 코로나19 극복을 위해 최선을 다하고 있는 전남대병원에 뜨거운 격려를 보내며, 난치성 질환으로 고통 받고 있는 어린이 환자들을 치료하는데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

안 병원장은 “국제로타리 3710지구대의 격려와 후원에 감사드리며, 힘들게 병마와 싸우고 있는 환아들을 위해 유익하게 사용하겠다. 아울러 코로나19 확산 방지 등 지역민의 건강증진을 위해 전남대병원은 앞으로도 더욱 최선을 다하겠다”고 답했다.

한편 국제로타리는 1905년에 창설됐으며, 소아마비 퇴치와 지구촌의 기아 및 빈곤해소, 안전한 식수 제공, 모자보건, 경제 및 지역사회 개발 등 인도주의 활동을 통해 세계 이해와 평화증진을 위해 노력하고 있는 최초의 봉사단체이다.

광주·전남지역을 관할하는 국제로타리 3710지구는 3300여 명이 활동하고 있으며, 지역사회 발전과 어려운 이웃들의 삶을 개선하는데 앞장서고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr