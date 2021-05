Fed "주식시장 큰 하락 가능성"(상보)

반기 금융안정 보고서 공개

"자산가격 높아지며 주식시장 하락 가능성 있어"

헤지펀드 등으로 인한 시장 동요 가능성 우려

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 연방준비제도(Fed)가 현 금융시장이 비교적 안정됐지만, 주식시장의 경우 큰 폭으로 하락할 수 있다는 경고를 내놨다.

Fed는 6일(현지시간) 공개한 반기 금융안정보고서를 통해 이같이 우려했다.

CNBC방송에 따르면 Fed는 금융시스템이 전반적으로 안정세를 유지하고 있지만, 주식시장에 대해서는 하락 가능성이 있다고 판단했다.

보고서는 "미 국채금리가 낮게 유지되면서 자산 가격이 상승했지만, 일부 자산의 경우 역사적인 수준 이상으로 올라있다"라면서 "투자 욕구가 하락하면 자산 가격은 현저하게 하락할 수 있다"라고 염려했다.

보고서는 헤지펀드와 비은행 금융기관들이 금융시스템의 잠재적인 위험 요소임을 여러 차례 강조하며 최근 시장에 큰 혼란을 불러온 아케고스캐피탈의 사례를 들었다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr