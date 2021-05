조선대 대학일자리센터, 17~18일 ‘글로벌취업 설명회 Cheer Up!’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 오는 17~18일 재학생 및 졸업생의 해외취업을 지원하기 위해 ‘글로벌취업 설명회 Cheer Up! 1차’ 행사를 개최한다고 6일 밝혔다.

조선대 재학생 및 졸업생 누구나 참여 가능한 이번 행사는 해외 취업시장 현황, 인재상 등 해외진출 정보를 습득함으로써 참가자들의 글로벌 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이번 프로그램은 ▲해외 취업 설명회 ▲글로벌 기업 설명회 등 2개로 나눠진다.

행사는 코로나 팬더믹 이후 변화된 해외 취업 전략을 안내하고, 국내 글로벌 기업 분석과 취업 성공을 위한 5가지 방법을 전달할 예정이다.

비대면(ZOOM)으로 진행될 예정이며, 참여를 원하는 학생들은 학생통합지원시스템(CU+)비교과과정프로그램 신청을 통해 원하는 주제를 선택하여 참석할 수 있다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “코로나 팬더믹 이후 변화하는 해외취업 전략을 빠르게 안내해 재학생 및 졸업생들의 해외취업 시장에 대한 자신감을 심어 주기위해 앞으로도 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

