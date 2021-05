SSG닷컴, 새벽배송 충청권으로 확대…7월부터 배송 시작

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴이 오는 7월부터 충청권으로 새벽 배송을 확대한다. 새벽 배송은 소비자가 자정 전에 상품을 주문하면 다음 날 오전 6시 전까지 배송해주는 서비스다. 현재는 서울을 비롯한 수도권 지역에서 운영되고 있다.

6일 SSG닷컴에 따르면 대전광역시와 세종시, 아산시, 청주시, 천안시 등 충청 지역 5개 도시에서 새벽배송을 시작한다. 이들 지역에서 주문한 새벽배송 상품은 경기도 김포에 있는 온라인 전용 물류센터인 '네오 003'에서 충청 지역의 스포크 센터(콜드체인 시스템을 갖춘 지역 물류센터)로 옮겨진 후 주문자에게 전달된다.

새벽배송은 그동안 주로 수도권을 중심으로 이뤄져 왔지만 최근 업계에서는 배송 권역을 넓히고 있는 추세다. 앞서 마켓컬리는 CJ대한통운과 손잡고 이달부터 새벽배송 서비스인 샛별배송을 대전광역시를 포함한 충청 지역 5개 도시로 확대했다.

SSG닷컴 관계자는 "충청권에서 새벽 배송에 대한 수요가 있어 시작하게 됐다"며 "향후 전국적인 확장을 검토하고 있는 단계"라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr