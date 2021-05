서울디자인재단, DDP디자인스토어 입점 '디자인·공예상품' 공개 모집

전문가 심사를 통해 최종 100개 상품 선정

[아시아경제 임철영 기자] 서울디자인재단이 18일까지 DDP디자인스토어에 입점될 우수 디자인·공예상품 공모를 실시한다고 6일 밝혔다.

DDP디자인스토어는 우리나라 전통의 아름다움을 디자인으로 재해석해 서울의 라이프스타일을 시민들과 함께 누리기 위해 만든 디자인 상품 판매·홍보숍이다. 공모를 통해 선정된 우수한 상품과 디자이너는 서울디자인재단이 운영하는 DDP디자인스토어 및 7월 오픈 예정인 온라인숍에 동시 입점하여 판매될 예정이다.

100여 종의 상품을 선정하는 이번 공모는 코로나19로 판로 개척이 어려운 디자이너와 디자인기업에게 기회가 될 전망이다. 창의성·실용성을 겸비한 디자인·공예 제품을 보유하고 있는 디자이너와 디자인기업은 누구나 공모에 참여할 수 있으며 모집 품목은 디자인 제품, 공예 제품, 액세서리 제품, 그래픽 등이다. 현재 DDP디자인스토어는 재단이 직접 개발한 상품을 포함해 1000여개 제품이 판매 중이다.

한편 DDP디자인스토어는 입점 판매 수수료를 업계 최저로 유지하고 있다. 판매기획전이나 할인 이벤트 시 판매 수수료를 할인 적용하고 있다. 입점업체는 상대적으로 저렴한 수수료율로 상품 판매는 물론 자사상품과 브랜드 홍보 기회까지 얻을 수 있다.

선정된 제품들은 오는 7월부터 DDP디자인스토어 온라인숍이 오픈됨에 따라 DDP디자인스토어 온·오프라인 동시 입점이 가능해 졌다. 언택트 시대를 맞아 온라인 시장 진출과 함께 청년디자이너 및 청년창업자 상품의 판로를 개척하며 더 많은 시민들에게 우수한 디자인을 알리기 위해서다. 시민들과 외국인들은 시간과 장소에 상관없이 편하게 서울의 우수한 디자인·공예 상품을 만나 볼 수 있게 된다.

이밖에 DDP디자인페어, 서울디자인위크 등 DDP에서 펼쳐지는 주요 행사에 우수 상품을 전시 지원할 예정이다. 서울디자인재단 직무대행 유연식 대표이사는 “위드 코로나 시대에 힐링이 되는 많은 디자인 상품들이 DDP디자인스토어에 입점되어 시민들에게는 새로운 디자인 트렌드를 제시하고, 청년디자이너 및 청년창업자들에게는 판매 마케팅의 장이 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

