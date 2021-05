'한강 실종 대학생' 현장 인근서 휴대폰 발견됐지만…경찰 "친구 것 아냐"

[아시아경제 정동훈 기자, 이정윤 기자] 서울 한강공원 근처에서 실종됐다 숨진채 발견된 대학생 손정민(22)씨와 함께 술을 마신 친구 A씨의 것으로 추정되는 휴대전화가 발견됐지만 경찰 확인 결과, 해당 휴대전화는 A씨의 것이 아닌 것으로 밝혀졌다.

4일 서울 서초경찰서 등에 따르면 이날 오후 1시40분께 손씨의 실종 현장 인근 물 속에서 파손된 상태의 휴대전화 하나가 발견됐지만 경찰의 확인 작업 결과, A씨의 것이 아닌 것으로 확인했다.

A씨의 휴대전화는 실종 당일 의혹을 해소할만한 주요한 단서로 지목됐지만 행방이 묘연한 상태다. 손정민씨의 휴대전화는 갤럭시 기종이고, A씨 휴대전화는 아이폰 기종으로 알려졌다. 앞서 손씨가 실종된 당일인 지난달 25일 손씨 가족 등을 만났을 당시 A씨가 손씨의 휴대전화를 들고 있었다. 한강에서 발견된 손정민씨에게선 A씨 휴대전화가 나오지 않았다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr