합천사랑카드 조기정착과 지역경제 활성화 이벤트 진행

"5월, 합천사랑카드 15% 혜택과 당첨금까지 받아가세요"



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 5월 31일까지 합천사랑카드 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

4월 2일 출시된 카드형 지역화폐인 합천사랑카드의 조기정착과 지역경제 활성화를 위한 이번 이벤트는 합천사랑카드 캐시백 이벤트와 합천사랑카드 발급이벤트 2가지로 나뉜다.

먼저 합천사랑카드 캐시백 이벤트는 31일까지의 이벤트 기간 중 결제금액의 5%를 캐시백 해주는 것으로, 해당기간 결제 누적금액이 20만원 이상일 경우 자동 참여된다.

이벤트 참가 시에는 합천사랑상품권 10%할인과 더불어 캐시백 5%라는 혜택을 받을 수 있기 때문에 소비자는 총 15%의 혜택을 누리게 된다.

두 번째로 진행하는 합천사랑카드 발급 이벤트는 이벤트 기간 중 카드를 발급한 사람을 추첨해 당첨금을 카드에 충전해주는 형태다.

이 이벤트는 이전 4월 2일 이후 카드를 발행한 사람들에게도 소급적용되며, 추첨을 통해 3명을 선정해 1등에게는 50만원, 2등에게는 30만원, 3등에게는 20만원이 카드로 충전될 예정이다.

합천사랑카드는 모바일 어플 ‘지역상품권 chak’에서 발급 및 충전 할 수 있으며, 모바일 사용이 어려운 군민들을 위해 관내 농·축협에서 발급 및 충전 서비스를 제공 중이다.

군 관계자는 “이번 이벤트로 합천사랑카드가 지역화폐로서의 자리매김을 확실히 했으면 한다”며 “카드 사용 촉진으로 코로나19로 위축된 소비심리와 지역경제 회복에 힘쓰겠다. 골목상권 경제 활성화를 위해 군민들께서도 합천사랑카드를 지속적으로 이용해 주실 것을 당부드린다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr