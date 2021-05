성북구청소년상담복지센터 ‘예술 멘토링 프로그램’ 온·오프라인 진행

예술 멘토링 프로그램 ‘Art&Heart’ 2기 시작 알리는 발대식 개최

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장, 이승로)가 ‘Art&Heart(부제: 예술에 마음을 담다)’ 2기의 시작을 알리는 발대식을 개최했다.

Art&Heart 프로그램은 지역 내 교육협력 모델 발굴 및 청소년들의 진로탐색과 동기 향상을 돕기 위해 국민대와 성북구 청소년상담복지센터가 공동 주관한 예술 멘토링 활동이다.

지난 해 10월 청소년들의 관심도가 높은 실용음악과 미술 분야 멘토링을 첫 시범 운영, 청소년들의 큰 호응을 얻었다. 이에 힘입어 Art&Heart 2기 세부 활동 분야에 미술과 실용보컬, 실용작곡 뿐 아니라 기타·드럼 분야를 신규 개설, 청소년들의 관심을 끌었다.

온·오프라인을 병행한 이번 2기 발대식에는 국민대 교육대학원 멘토단과 청소년, 관계자 등 약 30여명이 참석했다. 발대식에 참석한 한 학생은 “평소 음악에 관심이 많지만 학원비가 비싸 배우지 못했는데 좋은 기회가 생겨 너무 좋다. 누구보다 열심히 참여 하겠다”며 큰 포부와 다짐을 밝혔다.

한편 성북구청소년상담복지센터(센터장 이은선)는 청소년들이 더 나은 환경에서 자신의 꿈을 탐색할 수 있도록 밴드 합주실, 노래방 등 음악 활동 공간을 확보했다. 이후 진행할 총 10회기 활동 동안 멘토와 멘티가 활발한 활동을 할 수 있도록 지원할 계획이다.

성북구청소년상담복지센터는 청소년의 심리적 어려움의 극복을 돕기 위한 개인상담, 놀이/미술상담, 인지(학습)·정서상담, 심리검사 등을 지원하고 있다.

고민이 있는 청소년은 청소년전화 또는 성북구청소년상담복지센터로 문의하면 된다.

