이주열, 아세안+3 재무회의 참석…역내 금융협력 강화

[아시아경제 김은별 기자] 이주열 한국은행 총재가 3일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)+3국(한·중·일) 재무장관·중앙은행총재 회의에 참석해 코로나19 리스크 정책대응에 대해 논의하고 역내 금융협력을 강화하기로 했다.

한은은 이날 제24차 ASEAN+3 재무장관?중앙은행총재 회의 결과를 발표하며 이 총재가 코로나19로 인한 리스크에 대한 정책대응 및 경제전망 관련 의견을 교환했다고 밝혔다.

아세안+3는 아세안 10개국(말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 싱가포르, 브루나이, 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아)과 한국·중국·일본으로 구성되며 통화·금융부문 협력을 논의하는 '재무장관·중앙은행총재 회의'는 1999년부터 연 1회 개최됐다.

회의 참여국들은 백신 보급이 경기 회복에 중요한 요인으로 작용할 것으로 예상되는 가운데, 포용적이고 지속가능한 성장과 금융안정을 유지하기 위한 정책적 노력을 지속하기로 했다.

아울러 역내 금융협력 진전 현황을 점검하고, 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)·아세안+3 거시경제조사기구(MARO) 등을 통한 금융협력을 강화하기로 했다.

지난 3월 31일 발표된 CMIM 개정 협정문 후속조치로 신규 참조금리와 금리구조 및 역내통화 지원절차를 마련할 필요가 있다고 밝혔으며, AMRO에 대해서는 역내감시기능 확충, 리스크 및 경제 분석 기능 제고 등을 높이 평가했다.

차기 아세안+3 재무장관·중앙은행총재 회의는 2022년 스리랑카 콜롬보에서 개최하며 중국과 캄보디아가 공동의장국 역할을 수행할 예정이다.

