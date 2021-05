[아시아경제 공병선 기자] 보락 보락 002760 | 코스피 증권정보 현재가 2,245 전일대비 20 등락률 -0.88% 거래량 415,576 전일가 2,265 2021.05.03 15:30 장마감 관련기사 보락, 주가 2660원 (-0.93%)… 게시판 '북적'보락, 주가 2610원 (6.97%)… 게시판 '북적'【전문가추천】 내일 (20일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close 은 올해 1분기 영업이익 1억원으로 전년 동기 대비 17.57% 감소했다고 3일 공시했다.

매출은 84억원으로 전년 동기 대비 19.48% 감소했다. 당기순이익은 1억원으로 전년 동기 대비 3.82% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr