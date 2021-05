[아시아경제 공병선 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,700 전일대비 70 등락률 -2.53% 거래량 1,474,347 전일가 2,770 2021.05.03 15:30 장마감 관련기사 삼부토건, ‘광양 스위트엠 르네상스’ 신축공사 완료[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일삼부토건, 340억 규모 평택시 이충동 생활형 숙박시설공사 수주 close 은 국토교통부 익산지방국토관리청과 617억원 규모 무주 도로확장공사 수주를 체결했다고 3일 공시했다.

이는 매출액 대비 16.26%에 해당한다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr