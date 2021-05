<보임>

◆센터장

▶여의도PWM센터장 양유수 ▶인천프리미어센터장 박주영 ▶안산프리미어센터장 이정희

◆부서장

▶디지털혁신부장 김태식

◆Head

▶여의도PWM센터 PWM1 Head 박영섭 ▶여의도PWM센터 PWM2 Head 안정옥

◆부센터장

▶인천프리미어센터 부센터장 조경희 ▶안산프리미어센터 부센터장 최광주

<승진>

◆이사

▶안산프리미어센터 이정희 ▶여의도PWM센터 안정옥 ▶채권부 이동열

◆부장

▶종합금융부 박동희

◆차장

▶감사부 송창성 ▶전략기획부 홍성환 ▶기업금융부 정경훈 ▶복합금융부 박은숙 ▶대체투자부 양미진

◆과장

▶부동산금융부 조경준 ▶SF금융부 황성연

