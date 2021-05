[아시아경제 공병선 기자] 웹케시 웹케시 053580 | 코스닥 증권정보 현재가 81,200 전일대비 1,200 등락률 +1.50% 거래량 50,431 전일가 80,000 2021.05.03 15:08 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일웹케시 당기순익 100%↑…주당 250원 현금배당 KT, '클라우드 원팀' 협력 본격화… 1차 정기협의체 개최 close 는 올해 1분기 영업이익 38억원으로 전년 동기 대비 69.92% 증가했다고 3일 공시했다.

매출은 205억원으로 전년 동기 대비 46.01% 늘었다. 당기순이익은 35억원으로 전년 동기 대비 136.33% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr