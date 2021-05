인천 송도5교 건설 타당성평가 용역 착수…2028년 완공 목표

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 도심과 송도국제도시를 연결하는 송도5교(신항만교) 건설을 위한 준비작업이 시동을 켰다.

인천경제자유구역청은 지난달 삼보기술단과 용역 계약을 체결하고 송도5교 건설공사 타당성 평가에 착수했다고 3일 밝혔다.

용역은 인천신항대로를 오가는 컨테이너 등 대형 화물 차량들이 현재 임시 가설 교량인 송도5교를 이용, 장기간 사용할 경우 안전에 취약해질 우려가 있어 정식 교량을 건설하기 위해 추진된다.

또 인천신항 배후단지 개발이 추진되고 올해 안에 송도 11-1공구 기반시설 착공이 예정되면서 교통량과 항만 물동량 증가가 예상돼 이를 대비하기 위한 것이다.

인천경제청이 조사한 결과에 따르면 하루 평균 1만4000여대의 화물차량과 승용차 등이 임시 가설 교량을 이용하는 등 차량 이용량이 날로 증가하고 있다.

이번 타당성 평가 용역에서는 교량형식과 규모, 교통체계 등에 대한 검토를 통해 사업계획을 수립하고 교통수요를 예측하는 한편 편익 산정을 위한 경제성·재무 분석도 이뤄지게 된다.

인천경제청은 내년 4월 완료되는 타당성 평가에서 사업성이 입증되면 기획재정부에 예비타당성 조사를 신청할 예정이다. 이어 2025년 착공, 2028년 완공을 목표로 송도5교 건설 사업을 본격 추진할 계획이다.

총사업비 1000억원 규모의 송도5교는 남동공단과 송도11공구, 인천신항을 연결하는 교량으로 길이 700m, 폭 17∼50m, 본선 4차로 규모로 계획됐다.

인천경제청 관계자는 "전체 사업비의 50%를 국비로 확보할 수 있도록 내년 예비타당성조사를 통과하는데 힘 쓰겠다"고 밝혔다.

