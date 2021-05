[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표는 강민국·전주혜 의원을 원내대변인으로 내정했다.

3일 국민의힘은 보도자료를 통해 이런 인선을 발표한 뒤 "앞서 내정된 추경호 원내수석부대표와 함께 향후 의원총회 인준을 거쳐 정식 임명될 예정"이라고 밝혔다.

강 의원과 전 의원 모두 초선이다. 경남 진주를 지역구로 하는 강 의원은 당 부대변인, 경남도의원을 거쳐 국회에 입성했으며 초선 모임인 '지금부터'의 좌장을 맡고 있다. 전 의원은 법관 출신 비례 대표다.

비서실장으로는 인천 동구 미추홀갑 당협위원장인 전희경 전 의원이 임명됐다.

