김용민 "검찰개혁 특위 재가동…법안 신속 통과시켜야"

[아시아경제 오주연 기자] 전일 더불어민주당 최고위원 경선에서 최고 득표율로 당선된 김용민 의원이 검찰개혁특별위원회(특위) 활동을 재가동시키겠다는 뜻을 밝혔다. 이번 전당대회에서 나타난 당원들의 메시지는 '중단없는 개혁'이라고 해석했다.

김용민 최고위원은 3일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 나와 "검찰의 수사 기소 분리시키는 개혁은 당연히 추진해야한다"며 "검찰개혁 특위가 당내에 꾸려져 있고 개혁법안들을 만들고 있다. 사실 거의 다 만들어놓은 상태이고, 특위를 즉시 재가동해 검찰 개혁 법안을 신속하게 통과시켜야한다"고 말했다.

김 위원은 "저에 대한 선택은 '개혁을 여전히 계속해라. 중단하지 말고 해라'라는 걸로 생각된다"고 말했다. 득표율 2위를 한 강병원 최고위원도 개혁을 강조해왔다는 점을 언급하며 "1,2등이 모두 강한 개혁에 대한 약속을 했던 사람들을 당선시켜주신 걸로 봐서는 (당원들이)계파의 문제보다는 개혁성에 좀 많이 관점을 두신 게 아닌가 생각한다"고 진단했다.

그러면서 "실제로 논의과정에서 어떻게 흘러갈지는 장담할 수 없지만, 큰 방향과 흐름은 이번 민심이 보여주신 그대로 개혁을 강하게, 신속하게 할 수 있을 것이라는 기대를 하고 있다"고 말했다.

또한 강성 당원들이 일부 의원들에게 쏟아내는 '문자폭탄'과 관련해서는 "적극적으로 의사를 표시하는 분들의 의사 표시는 당연히 권장되어야 될 일"이라면서 "사실 당원과 국회의원이 소통할 수 있는 창구나 통로가 많지 않다. 그래서 이런 것들을 적극적으로 권장되어야 될 일이고 당연히 정치인으로서는 감내해야 될 일들이다"라고 말했다.

그는 "다만 그 과정에서 상호존중은 필요하다"며 "일방적으로 욕설이나 비방 같은 것들의 문자들은 받는 사람도 굉장히 힘들다. 같은 당원이기 때문에 배려해줄 필요가 있다고 생각한다"고 전했다.

경선 연기론에 대해서는 "원칙을 지켜야 된다"고 강조했다. 그는 "원칙을 훼손시키는 방향으로 가다 보면 그게 특정인에게 유리하냐 불리하냐고 해서 오히려 당이 분열이 될 수 있기 때문에 이런 상황에서는 원칙을 지키는 게 중요하다"고 덧붙였다.

