넥센타이어, 쿠팡과 전략 파트너십 체결

[아시아경제 이창환 기자] 넥센타이어가 온라인 쇼핑 전문기업인 쿠팡과 전략적 파트너십을 통한 온라인 유통 채널 및 판매 강화에 나선다고 3일 밝혔다.

넥센타이어와 쿠팡은 이날 서울 마곡에 위치한 넥센중앙연구소에서 이현종 넥센타이어 사장과 윤혜영 쿠팡 부사장 등 양사 임직원들이 참석한 가운데 파트너십 체결식을 가졌다.

회사 측은 이번 파트너십으로 넥센타이어의 모빌리티 전문성과 쿠팡의 데이터 기술력 및 탄탄한 고객기반을 적극 활용해 고객에게 편의성과 다양한 니즈에 부합하는 서비스를 제공할 계획이라고 설명했다.

넥센타이어는 이번 협약을 통해 e커머스 기업인 쿠팡의 온라인 플랫폼을 활용해서도 ‘넥스트레벨 고(GO)’의 판매 및 서비스를 제공한다.

넥센타이어의 ‘넥스트레벨 GO’는 작년에 업계 최초로 선보인 비대면 타이어 방문 장착 서비스다. 타이어 전문가가 최첨단 장비와 함께 고객의 차량이 위치한 장소로 방문해 고객과 대면하지 않고도 타이어를 교체하는 혁신적인 프리미엄 서비스다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr