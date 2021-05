우리銀, '가정의 달' 대고객 경품 이벤트…"9500명에 쿠폰 쏜다"

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 가정의 달 5월을 맞아 '우리 원뱅킹과 비대면 데이트' 대고객 이벤트를 이달 31일까지 시행한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 우리은행 모바일뱅킹인 우리 원뱅킹에서 상품 가입 또는 1만원 이상 이체 고객 중 메시지 카드 발송 대상으로 진행된다.

참여방법은 우리원뱅킹에서 우리 매직 적금 by 롯데카드, 스무살 우리 적금, 원 적금 중 20만원 이상 가입 또는 모이면 금리가 올라가는 예금, 시니어 플러스 우리 예금 , 원 예금 중 100만원 이상 가입 시 자동 응모된다.

추첨을 통해 ▲신세계백화점 10만원 상품권(5명), 목·어깨 안마기(10명), 파리바게트 케이크 쿠폰(100명), 스타벅스 커피 쿠폰(9385명)을 총 9500명에게 제공한다.

또 어린이날, 어버이날, 성년의 날, 부부의 날에 우리 원뱅킹에서 타인 계좌로 1만원 이상 이체 후 사랑·감사의 마음을 담아 메시지 카드를 발송한 고객 대상으로 베스킨라빈스 아이스크림 쿠폰을 총 5000명에게 제공한다.

우리은행 관계자는 "가정의 달을 맞아 가족의 소중함을 되새기는 마음과 더불어 스무살부터 시니어까지 온 가족이 가입할 수 있는 상품으로 가정의 달 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 풍성한 혜택을 담은 이벤트를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

