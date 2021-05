재규어랜드로버, 7인승 SUV '뉴 디스커버리' 사전계약 실시

[아시아경제 이창환 기자] 재규어 랜드로버 코리아가 7인승 패밀리 스포츠유틸리티차량(SUV)인 랜드로버 뉴 디스커버리 부분변경 모델의 사전 계약을 시작한다고 3일 밝혔다.

랜드로버 뉴 디스커버리는 인제니움 인라인6 디젤 엔진이 장착된 D250 S와 D250 SE, D300 HSE 그리고 인제니움 3.0리터 인라인 6 가솔린 엔진이 탑재된 P360 R-Dynamic SE 총 네 개 모델로 출시된다.

디젤과 가솔린 엔진 모두에 최신 48V 마일드 하이브리드(MHEV) 시스템이 적용돼 높은 성능과 효율을 동시에 달성했다.

경량 알루미늄으로 설계된 신형 인라인 6 인제니움 디젤 엔진에는 트윈 터보차저, 정밀 연료 분사 시스템, 저마찰 설계 등 랜드로버의 고도화된 엔진 기술이 다양하게 적용됐다.

신형 인라인 6기통 인제니움 가솔린 엔진 역시 빠른 가속력 및 응답 속도와 더불어 높은 효율성을 갖췄다. 이를 통해 뉴 디스커버리 P360은 최고출력 360마력, 최대토크 51㎏·m에 정지상태에서 100㎞/h 가속시간은 6.5초를 달성했다.

부분 변경된 뉴 디스커버리는 클램셸 보닛과 계단식 루프, 한눈에 들어오는 C 필러 등 디스커버리 고유의 디자인을 계승했다.

특히 주간 주행등이 낮게 깔려 더욱 강인한 인상을 심어주는 새로운 디자인의 시그니처 LED(발광다이오드) 헤드라이트와 좌우로 자연스럽게 흐르는 방향 지시등은 차의 존재감을 부각한다.

넓은 실내 공간과 다양한 활용성 또한 강화했다. 2열 시트와 3열 시트를 모두 평평하게 접으면 최대 2391리터의 넓은 적재 공간이 만들어진다.

로빈 콜건 재규어 랜드로버 코리아 대표는 “오랫동안 전 세계 프리미엄 풀 사이즈 패밀리 SUV 시장을 이끌어온 랜드로버 디스커버리의 최신 모델을 곧 선보일 예정”이라며 “진보된 파워트레인, 더욱 지능적으로 진화된 디자인과 강화된 다목적성으로 무장한 뉴 디스커버리의 특별한 가치를 경험해 보시기 바란다”고 말했다.

뉴 디스커버리는 총 네 개 트림으로 판매되며, 5년 서비스 플랜 패키지가 포함된 판매 가격은 D250 S 8680만원, D250 SE 9500만원, D300 HSE 1억990만원, P360 R-Dynamic SE 1억1340만원이다(개별소비세 인하분 적용).

