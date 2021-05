컴투스 신작 '백년전쟁' 3일 만에 매출 50억원

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스가 신작 모바일 게임 '서머너즈 워:백년전쟁'이 누적 매출 50억원(2일 정오 기준)을 기록했다고 3일 밝혔다.

'서머너즈 워: 백년전쟁'은 지난달 29일 글로벌에 동시 출시된 실시간 전략 대전 게임이다. 컴투스 관계자는 "백년전쟁의 해외 매출 비중은 전체 80%를 넘어서며 컴투스의 글로벌 서비스 역량을 입증하고 있다"고 말했다.

백년전쟁은 북미 25%, 유럽 27% 등 절반 이상의 매출을 서구권 시장에서 거두고 있다. 한국 역시 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어 인기 1위에 힘입어 전체 매출의 19%를 기록했다. 한국을 제외한 아시아권 매출 비중은 26%다.

컴투스에 따르면 백년전쟁은 단일 국가 중에서는 세계 최대 게임 시장인 미국에서 가장 높은 매출을 기록했다. 이어 한국, 프랑스, 일본, 독일 대만 순이었다. 백년전쟁은 '서머너즈 워:천공의 아레나'에 이어 전세계 시장에서 높은 실적을 거둘 전망이다.

백년전쟁의 인기는 출시 이전부터 이어졌다. 출시에 앞서 지난달 28일부터 시작된 사전 다운로드에서 이미 한국, 독일, 프랑스, 태국, 홍콩 애플 앱스토어 인기순위 1위를 기록했고 출시 첫 날 100만 다운로드를 돌파했다.

이후 구글 플레이스토어 14개국, 애플 앱스토어 10개국 인기 전략게임 1위에 올랐으며, 각 마켓별 63개국의 차트 톱10에 진입하는 성과를 냈다.

컴투스 관계자는 "백년전쟁 출시 후 서머너즈 워: 천공의 아레나의 실적도 함께 증가하고 있어, 장르가 다른 두 게임이 시너지가 기대된다"라며 "백년전쟁이 서머너즈 워 지식재산권(IP)의 한 축을 담당하는 글로벌 대작 게임으로 자리매김하도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr