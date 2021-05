"불매하자" vs "구매운동으로 혼쭐내줘야" 남녀 갈등으로 번진 맥도날드 광고 영상

[아시아경제 김초영 기자] 맥도날드가 연반인(연예인+일반인) '재재'를 광고모델로 발탁하며 때아닌 페미니즘 논란에 휩싸였다. 남녀 네티즌들은 온라인상에서 갑론을박을 벌이며 불매·구매 운동 대결까지 나선 상황이다.

3일 유통업계에 따르면 한국맥도날드는 최근 자사 유튜브 채널에 연반인 '재재'를 모델로 하는 '빅맥 마니아 취향저격! 맥도날드 한정판 빅맥 런치박스 출시' 영상을 게시했다.

이를 본 한 네티즌은 온라인 커뮤니티 '보배드림'에 '페미와의 전쟁을 시작합시다. 맥도날드 불매운동합시다. 우리도 뭉칩시다'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 "대놓고 페미(니스트) 인증한 사람(재재)을 모델로 쓴다. 마케팅팀 페미들 소행인 듯"이라며 "우리도 보여주자. 맨날 속으로만 욕해서 바뀌지 않는다"며 맥도날드 불매운동을 제안했다.

작성자는 "반페미 운동을 펼치자. 우리도 잘 뭉친다는 걸 알려야 언론에 나고 페미들의 영향력이 낮아진다"며 "얘(재재)는 페미(니스트)의 요람 이대 출신이며 비혼식을 거행했다고 방송서 떠들고 다니는 대표 페미이다. 이런 애가 없어져야 출산율도 올라간다"고 강조했다.

해당 게시글은 하루도 지나지 않아 14만회의 조회수와 700여개의 댓글이 달리는 등 많은 이들의 호응을 얻으며 '커뮤니티 인기글' 1위에 오르기도 했다.

한편 여성 네티즌들은 남성 네티즌들의 이러한 반응을 이해할 수 없다며 구매운동을 펼치겠다는 반응을 보였다. 여성 네티즌들은 "불매운동을 구매운동으로 혼쭐내주자" "맥도날드 주문했다. 한국 남자들이 불매운동할수록 오히려 매출이 올라간다는 현상을 보여주고 싶다"는 등의 글을 올리며 사회관계망서비스(SNS)에 맥도날드 구매 인증사진을 올리고 나섰다. 이들은 맥도날드 기프티콘 이벤트 등도 펼치고 있는 것으로 알려졌다.

논란이 된 맥도날드의 광고 영상은 3일 오전 조회수 33만회를 넘겼다. 현재 남녀 네티즌들은 '좋아요' '싫어요' 표시 등으로까지 대결을 펼치는 모습을 보이고 있다.

한편 맥도날드 측은 해당 유튜브 영상의 댓글 기능을 차단한 상태다.

