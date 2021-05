뚜레쥬르, 가정의 달 맞아 김참새 작가 협업 제품 출시

[아시아경제 임혜선 기자] CJ푸드빌의 베이커리브랜드 뚜레쥬르가 5월 가정의 달을 기념할 수 있는 시즌 제품을 출시한다고 3일 밝혔다.

이번 뚜레쥬르 가정의 달 제품은 ‘5월의 어느 멋진 날(One fine day in May)’을 콘셉트로 했다. 김참새 작가와 협업해 일러스트를 제품에 녹였다.

딸기 콤포트를 샌드한 요거트 생크림 2단 케이크에 김참새 작가의 5월의 자연, 전원의 봄, 꽃 등 아트웍을 더해 ‘행복의 순간’을 연출했다. ‘영원한 행복의 플라워 케이크’는 라벤더 티를 우린 블루베리 가나슈와 상큼한 블루베리 크림을 샌드한 케이크로, 김참새 작가의 화사한 꽃과 케이크 초 작품을 케이크 토퍼로 올렸다.

패키지에 김참새 작가의 일러스트를 더한 선물세트도 있다. 고소한 호두 파운드와 촉촉한 꿀밤·무화과 파운드로 구성한 '호두·무화과 파운드 세트', '웨이퍼 샌드 셀렉션' 등은 1만원 대의 합리적 가격으로 부담 없이 선물하기 좋다.

가정의 달 기념 프로모션도 진행한다. 가정의 달 제품 포함 8000원 이상 구매 시 김참새 작가 일러스트 엽서·스티커를 1000원에 구매할 수 있다. 단품 가격은 3000원이다.

