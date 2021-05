‘친구들아, 놀러 와~ 꿈의 놀이터로’

창의력과 모험심 키우는 꿈의 놀이터 놀이활동 프로그램 운영... 5월부터 어린이 놀이터 7개소에서 주 2회 진행





[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 어린이가 주도하는 창의적 놀이문화를 확산시키기 위해 추진해 온 ‘1동 1창의 놀이터 조성사업’과 연계한 꿈의 놀이터 놀이활동 프로그램을 5월부터 운영한다.

구는 지난해 아이들의 창의적인 놀이활동을 유도하기 위해 다양한 놀이 프로그램을 준비, 전문업체를 통한 위탁운영 방식으로 시범 운영, 참여한 어린이와, 부모 등 지역주민의 만족도가 높아 작년 5개소에서 올해 7개소로 확대 운영할 계획이다.

놀이 활동 프로그램이 운영되는 꿈의 놀이터는 ▲무지개 어린이공원(목동7단지 아파트 내) ▲무궁화 어린이공원(목동 712-1) ▲제2도시농업공원(신월동 350-31) ▲태양 어린이공원(신월동 422-1) ▲하늘마루 어린이공원(신정동 1316-2) ▲안산 어린이공원(신정동 949-4) ▲세양 어린이공원(신정동 1306-2) 내 모험놀이터까지 총 7개 소다.

놀이 활동 프로그램은 협동, 질서, 감각, 감성, 맨몸, 자연놀이 등 다양한 주제로 운영되며, 연중 주 2회(혹서·혹한기 제외) 정기적으로 운영되는 기본 프로그램과 계절별 자연을 주제로 한 자연특화 프로그램으로 운영될 예정이다.

오는 5월부터 화요일과 목요일에는 무지개, 하늘마루, 무궁화, 태양 어린이 놀이터에서, 수요일과 금요일에는 세양, 안산 어린이 놀이터에서, 제2도시농업공원 내 모험놀이터는 수, 금, 토 3일간 프로그램이 운영된다.

운영시간은 오후 2시30분부터 5시30분까지, 참여 대상은 유아~어린이(초등학생)로 현장 접수 후 참여할 수 있다.

구는 프로그램 일정을 해당 놀이터마다 현수막과 안내물을 게시, 구청 홈페이지와 페이스북 등 공식 SNS 채널에 안내하고 있다.

또, 프로그램은 코로나 19 사회적 거리 두기 단계에 따라 인원제한 등 방역수칙을 준수하며 운영된다고 밝혔다. 기타 자세한 사항은 구청 공원녹지과 또는 (사)자연의벗연구소로 문의하면 된다.

김수영 양천구청장은 “아이들은 놀이활동을 통해 독립성과 협동심을 함께 키우며, 창의적이며 열린 사고 능력을 갖춰나가는 만큼 ‘꿈의 놀이터 놀이활동’을 통해 동네 놀이터가 아이들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 지역 내 꿈의 공간이 되기를 바란다”고 말했다.

