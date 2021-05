[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)는 지난달 30일 강남보건소 옥상에서 전통발효장류식품을 활용한 바른 먹거리 체험인 ‘장 가르기 행사’를 진행했다.

이번 행사에서는 지난 3월에 담근 메주와 즙액을 된장과 간장으로 가르는 방법을 시연하고 담근 장을 활용한 된장소스 및 레시피를 제공하는 등 영양이 가득한 건강 메시지를 구민에게 전달했다.

구청 관계자는 "전통발효장류식품에 대한 정보 습득 및 바른 먹거리에 대한 인식 개선에 도움이 되길 바란다"고 말헸다.

