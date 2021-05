[2021 민주全大]민주당 신임 대표에 송영길…최고위원에 김용민·강병원·백혜련·김영배·전혜숙(상보)

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 신임 당대표에 송영길 의원이 선출됐다. 최고위원에는 김용민·강병원·백혜련·김영배·전혜숙 등 5명이 당선됐다.

민주당은 2일 여의도 중앙당사에서 전국대의원대회(전당대회)를 개최한 결과 송 의원이 35.6%의 지지를 받아 우원식(29.38%) 의원과 홍영표(35.01%) 의원을 제치고 당선됐다고 밝혔다.

5명을 뽑는 최고위원 선거에선 김용민 의원이 17.73%의 지지를 받아 1위를 기록했다. 이어 강병원(17.28%), 백혜련(17.21%), 김영배(13.46*%), 전혜숙(12.32%) 의원 순이었다.

함께 경쟁을 벌였던 서삼석 의원(11.11%)과 황명선 의원(10.89%)은 순위에 들지 못해 아쉽게 낙선했다.

이날 전당대회 전당대회 결과 전국대의원 투표 45%, 권리당원 투표 40%, 일반당원 여론조사 5%, 국민 여론조사 10%를 합산해 발표됐다.

대의원 투표에선 총 1만5905명 중 1만4365명이 참여해 투표율은 90.32%를 기록했다. 권리당원 투표에서는 권리당원 총 69만4559명 중 29만6885명이 참여해 42.74%의 투표율을 보였다.

