농협은행, 가정의 달 맞아 최대 연 2.90% 적금 출시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 오는 3일 가정의 달과 창립 60주년을 기념하여 가족사랑과 고객감사의 의미를 담은 'NH사랑해요·감사해요 적금'을 출시한다고 2일 밝혔다.

'NH사랑해요·감사해요 적금'은 영업점에서만 가입할 수 있으며, 개인을 대상으로 1인 1계좌만 가입 가능하다. 5월 한 달간 2만좌 한도로 판매하는 특판상품이다. 가입기간은 6개월 이상 12개월 이내에서 월단위로 지정할 수 있고, 가입금액은 초입금 5만원 이상, 매회 1만원 이상, 매월 20만원 이내에서 자유롭게 납입할 수 있다.

우대금리 조건은 ▲지정한 (조)부모 또는 (손)자녀 중 1인의 농협은행 입출식 계좌로 만기해지금액 자동 입금(1.5%포인트) ▲농협은행 청약상품 보유(0.7%p) ▲입출식 계좌에 전월 급여 또는 연금 50만원 이상 이체(0.7%p)로 최고 연 2.90%포인트의 우대를 받을 수 있다.

또한 신규 가입 고객 중 55명을 추첨하여 (조)부모 또는 (손)자녀를 위한 100만원 이내의 선물(5명) 및 한삼인 홍삼정을 제공(50명)하는 이벤트를 진행한다. 동시에, 당첨고객 중 희망하는 분들에 한하여 (손)자녀를 위한 영상 편지를 제작하고 등재한다.

농협은행 관계자는 추후 감동적인 스토리들을 모아 온라인 콘텐츠로 제작하여 농협은행 유튜브 채널 구독자들과 감동 있는 스토리를 함께 공유할 계획이라고 밝혔다. 끝.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr