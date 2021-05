속보[아시아경제 임주형 기자] 북한 김여정 노동당 부부장이 대북 전단 살포에 반발하며 담화를 낸 것과 관련해 통일부가 "북한을 포함한 어떤 누구도 한반도에서 긴장을 조성하는 행위에 대해 반대한다"고 밝혔다.

통일부는 2일 발표한 입장문에서 "정부는 우리 주민의 생명과 안전을 보호하고 남북 간 합의 이행 및 한반도 평화 진전을 위해 최선을 다해왔다"면서 이같이 강조했다.

