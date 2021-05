루벤 리블린 대통령 앞으로 위로 서한 보내…부상자 쾌유와 조기 수습 기원

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 2일 "문재인 대통령은 이스라엘 북부 메론에서 발생한 성지순례 행사장 압사 사고와 관련, 2일 루벤 리블린 대통령 앞으로 위로 서한을 보냈다"고 밝혔다.

문 대통령은 위로 서한에서 희생자에 대한 명복과 유가족에 대한 위로의 뜻을 전하고, 부상자들의 쾌유와 사고의 조기 수습을 기원했다.

한편 박 대변인은 "양국은 문 대통령과 리블린 대통령의 2019년 정상회담(서울)을 계기로 한-이스라엘 FTA 타결, 수소경제·인공지능·로봇기술 등 첨단 혁신 분야에서의 협력을 지속·강화하고 있다"고 설명했다.

