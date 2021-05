'동학개미' 삼성전자 지분 10% 돌파, 국민연금도 넘어섰다

[아시아경제 박소연 기자] 개미들이 보유한 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 18,673,197 전일가 81,700 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, Neo QLED 8K 신규 영상 공개…이시영·류준열 참여"반도체 사령관 역할해야"…대구시장도 "'이재용 사면', 간곡히 요청"삼성家, 이건희 지분 상속 마무리…李 부회장 지배력 강화(종합) close 주식 수가 6억주를 돌파하며 개인 지분이 처음으로 10%를 넘어섰다.

2일 금융투자업계에 따르면 지난달 30일 기준 개인들이 보유한 삼성전자 주식 수(보통주)는 6억533만주, 지분율은 10.13%로 집계됐다.

삼성전자에 대한 개인 보유 지분이 10%를 넘은 것은 최초다.

이는 기관 투자자(국민연금 제외)는 물론, 국민연금 보유 지분보다도 높은 수치다.

지난해 말 삼성전자 지분 10.70%를 보유했던 국민연금은 지분이 10% 아래로 떨어졌다고 지난 3월 공시했다.

연기금은 3월 이후 삼성전자를 3000만주 넘게 순매도했다. 연기금에서 국민연금이 차지하는 비중이 절대적인 점에 비춰볼 때 국민연금의 삼성전자 지분은 약 9.5%로 추정된다.

국민연금을 제외한 기관 투자자의 삼성전자 지분은 4.58%로, 개인에 크게 미치지 못하고 있다.

삼성전자에 대한 개인 보유 지분은 2019년 말(3.62%)과 비교해 보면 약 3배 늘었다.

개인 지분은 2017년 말 2.87%에서 2018년 말 5.76%로 늘어났다가 2019년 말 3.62%로 줄어들었다. 그러나 지난해 코로나19 국면에서 대거 순매수에 나서 작년 말 6.48%까지 늘어났다.

이어 올해 들어 4개월간 2억1814만주(3.65%)를 대거 매집했다. 특히, 최근 4일간 1300만주 이상을 순매수하면서 지분이 10%를 웃돌았다.

올해 개인이 순매수한 삼성전자 주식은 18조4336억원에 달한다. 이는 올해 유가증권시장에서 개인의 순매수 43조5521억원의 42.3%에 달하는 규모다.

삼성전자 지분은 삼성 일가와 삼성생명 등을 포함해 특수관계인이 21.17%를 보유하고 있다. 외국인 지분율은 작년 말 55.73%에서 54.61%로 낮아졌다.

지분이 10%를 넘어서면서 개인은 외국인에 이어 삼성전자 주가에 영향력이 가장 큰 투자자로 떠올랐다.

지난달 30일 삼성전자 주가는 8만1500원에 마감했다. 올해 외국인과 기관, 국민연금 등의 순매도 공세 속에서도 작년 말(8만1000원) 수준을 유지했다. 개인이 매도 물량을 모두 받아냈기 때문이다.

작년 말 삼성전자 주식을 보유한 개인투자자는 214만명이었다. 올해 투자자 수가 크게 늘어나면서 업계에서는 현재 300만명을 크게 웃돌 것으로 보고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr