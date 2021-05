北, 美 인권비판에 "최고존엄 모독, 후회할것"

[아시아경제 최대열 기자] 북한은 2일 외무성 대변인 담화에서 "미국이 이번에 우리의 최고존엄을 모독한 것은 우리와의 전면대결을 준비하고 있다는 뚜렷한 신호"라며 강하게 반발했다. 앞서 지난달 미국이 북한의 인권상황을 언급하며 비판한데 대한 반발이다.

대변인은 "대유행전염병(코로나19)으로부터 인민의 생명안전을 지키기 위한 우리의 국가적인 방역조치를 ‘인권유린’으로 매도하다 못해 최고존엄까지 건드리는 엄중한 정치적 도발을 했다"며 "미국의 이번 도발을 우리 국가의 영상에 먹칠하려는 적대정책의 집중 표현으로 우리 국가주권에 대한 공공연한 침해"라고 밝혔다.

이번 담화는 네드 프라이스 미국 국무부 대변인이 지난달 28일(현지시간) 대북인권단체와 탈북자 단체 등이 주관한 ‘북한자유주간’을 맞아 낸 성명에 대해 나온 것이다. 당시 프라이스 대변인은 북한을 "세계에서 가장 억압적이고 전체주의적 국가 중 하나"라고 비판하며 북한이 방역을 명목으로 국경을 무단 침입하는 이를 사살하라고 명령을 내린 것을 비판했다.

북한 외무성 대변인은 "앞으로 우리가 미국의 새 정권을 어떻게 상대해주어야 하겠는가에 대한 명백한 답변을 준 것"이라고 맞받았다. 이어 "우리에게 있어서 인권은 곧 국권"이라며 "미국은 우리의 경고를 무시하고 경거망동한데 대하여 반드시, 반드시 후회하게 될 것"이라고 경고했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr