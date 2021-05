포항시, 양덕동 '지반 침하' 긴급 점검 … "원룸·교회 침하 확인"

"추후 상태 살핀 후 건축물 구조안전성 확보"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 양덕동 일대 지반 침하로 건축물 주변 지반이 내려앉고 건축물이 기울어지고 있다는 일부 언론보도와 관련, 대상 건축물에 대해 긴급 안전점검을 실시했다고 1일 밝혔다.

지난달 29일 실시된 점검<사진>에는 포항지역 건축사회 회장, 건축디자인과장을 비롯한 관련 담당공무원 등 5명이 참여했다.

지반침하가 발생한 양덕동의 A원룸 건물은 2017년 11월 발생한 지진의 영향으로 강관파일을 설치해 기초보강 공사 중에 있었다. 인근 B식당 및 C교회 등은 지반침하가 우려되는 건축물로 판정됐다.

추후 지반침하 등 진행상황을 보면서 건축구조기술사, 포항지역건축사회 등 관련분야 전문가들과 함께 구조적 안전성을 검토할 계획이란 게 포항시의 설명이다.

천병호 포항지역건축사회 회장은 "도로와 일부 건축물의 지반이 포항지진이후 일부 침하가 된 것으로 보이며, 향후 변이 등 추후 상태를 살핀 후 건축물의 구조안전성 등 확보하는 것이 타당할 것"이라는 견해를 나타냈다.

박상구 건축디자인과장은 "지반침하가 발생해 건축물의 피해가 우려되는 현장에 대해 수시로, 집중적으로 현장점검을 실시해 안전사고를 예방하고 지역주민 불안을 해소하는데 행정력을 집중하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr